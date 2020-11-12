شؤون فلسطينية

الاحتلال يشق طريقًا استيطانية جديدة شرق يطا

الاحتلال يشق طريقًا استيطانية جديدة شرق يطا
رام الله - دنيا الوطن
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشق طريق استيطانية شرق يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور أن جرافات الاحتلال بدأت بشق طريق استيطانية تمتد من مستوطنة "افيقال" إلى الشارع الالتفافي خط "60".

وحسب العمور فإن الطريق الاستيطانية تمر من قرية ماعين وأراضي منطقة أم اشقحان وصولا إلى خط "60"، وتعود ملكية الأراضي إلى عائلتي محمد والحمامدة.

وأشار إلى أن الطريق الاستيطانية الجديدة، ستلتهم أكثر من 2000 دونم من أراضي المواطنين الزراعية، إضافة الى الأراضي المحاذية للشارع.

ويسعى الاحتلال من خلال إجراءاته المتواصلة لتضييق الخناق على سكان يطا، لإجبار السكان والمزارعين على ترك منازلهم وأراضيهم، التي تعتبر مطمعا لحكومة الاحتلال التي تسعى إلى السيطرة عليها لصالح الاستيطان.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

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