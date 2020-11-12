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الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات

الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك بالنظر للأحداث التي رافقت الانتخابات.

وقال حجاوي، وفق ما نقلت قناة (المملكة): إن الأحداث التي رافقت النتائج الأولية للانتخابات كانت مفاجئة، لافتا إلى ضرورة تطبيق أوامر الدفاع بشكل كلي لمنع تفشي عدوى (كورونا).

وأشار إلى أن التجمعات التي صاحبت النتائج الأولية للانتخابات ستزيد من إصابات فيروس (كورونا) إلى 7-8 الاف، مشيرا إلى أن التهافت على الأسواق والمخابز قبيل الحظر كان غير مبرر.

وبيّن أن قلة مشاركة كبار السن في الانتخابات كانت لصالح الوضع الوبائي، الأمر الذي يشير إلى أن تزايد الإصابات جراء التجمعات لن تنعكس على الوفيات.

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