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مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام مصرية: إن أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية قبضت على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب بدائرة السنبلاوين، و9 من أنصاره.

ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد تم القبض عليهم بعد تجمهر العشرات منهم أمام قرية "ظفر"، وقطع الطريق احتجاجا على رفض طعن المرشح على نتائج الانتخابات.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع بالقرية، وألقت القبض على 9 من المحتجين والمرشح الخاسر عبد الناصر المتولي المهدي، عن دائرة السنبلاوين وتمي الأمديد، وحُرر محضر ضده بالتحريض على التظاهر، ولأنصاره بالتظاهر وقطع الطريق.

ويجري حاليا عرض المرشح والمتهمين على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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