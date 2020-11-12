السيسي: ترسيم الحدود بين مصر واليونان يتيح الاستفادة من مخزون غاز البحر المتوسط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن ترسيم الحدود البحرية، بين مصر واليونان، يتيح الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.



ووفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم) ذكر السيسي، أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية، بالمناطق الاقتصادية لكلا الطرفين بالبحر المتوسط.



وأكد السيسي، في أثينا خلال لقائه مع كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الأعضاء، والذي سيمثل محفلاً إقليمياً مهماً في هذا الإطار.