عربي

السيسي: ترسيم الحدود بين مصر واليونان يتيح الاستفادة من مخزون غاز البحر المتوسط

السيسي: ترسيم الحدود بين مصر واليونان يتيح الاستفادة من مخزون غاز البحر المتوسط
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي: إن ترسيم الحدود البحرية، بين مصر واليونان، يتيح الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

ووفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم) ذكر السيسي، أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية، بالمناطق الاقتصادية لكلا الطرفين بالبحر المتوسط.

وأكد السيسي، في أثينا خلال لقائه مع كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الأعضاء، والذي سيمثل محفلاً إقليمياً مهماً في هذا الإطار.

أخبار ذات صلة

شاهد: الحبس ستة أشهر لطاقم دورية نجدة أخرجوا أجسامهم منها بالأردن

شاهد: الحبس ستة أشهر لطاقم دورية نجدة أخرجوا أجسامهم منها بالأردن

الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يجرب عملية &#34;ترويض&#34; لـ(كورونا) والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

المغرب يجرب عملية "ترويض" لـ(كورونا) والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات

الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة

إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي

إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي

(أ.ف.ب): مقتل خمسة جنود أمريكيين وفرنسي وتشيكي بتحطم طائرة جنوب سيناء

(أ.ف.ب): مقتل خمسة جنود أمريكيين وفرنسي وتشيكي بتحطم طائرة جنوب سيناء

أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر

أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)

سلفيت: إغلاق بلدة كفر الديك بعد إصابة 40 طالباً ومعلماً بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يستقبل الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني للتعزية برحيل عريقات

الرئيس عباس يستقبل الصفدي مبعوثاً من العاهل الأردني للتعزية برحيل عريقات

روحي فتوح يتلقى برقيات تعزية بوفاة عريقات من أحزاب ومنظمات دولية

روحي فتوح يتلقى برقيات تعزية بوفاة عريقات من أحزاب ومنظمات دولية

&#34;حرية&#34; يُطالب بالتدخل لوقف قرار إبعاد المحامي الحموري ويعتبره عملاً عنصرياً

"حرية" يُطالب بالتدخل لوقف قرار إبعاد المحامي الحموري ويعتبره عملاً عنصرياً

الوزير سالم يتفقد قطاع النقل والمواصلات في محافظة جنين

الوزير سالم يتفقد قطاع النقل والمواصلات في محافظة جنين

الخليل: لجان السلامة تُوجه تنبيهاً شديداً لـ 12 منشأة غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة تُوجه تنبيهاً شديداً لـ 12 منشأة غير ملتزمة

&#34;الخارجية&#34;: ثلاث وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": ثلاث وفيات و60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

نابلس: أعداد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة تُشكّل أرقاماً مقلقة

نابلس: أعداد المصابين بفيروس (كورونا) بالمحافظة تُشكّل أرقاماً مقلقة

منوعات

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

عربي

الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن: تسجيل حصيلة مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

المغرب يجرب عملية &#34;ترويض&#34; لـ(كورونا) والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

المغرب يجرب عملية "ترويض" لـ(كورونا) والأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم

الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات

الأردن: توقعات بتزايد إصابات (كورونا) بسبب تجمعات الانتخابات

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة

مصر.. القبض على مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب تسبب بأزمة كبيرة