إطلاق النار على سفارة السعودية في لاهاي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت السفارة السعودية في لاهاي، اليوم الخميس، تعرضها لحادث إطلاق نار، واصفة العمل بالاعتداء الجبان.



وأشارت السفارة إلى أنه لم يؤد ذلك إلى وقوع إصابات، داعية مواطني المملكة المتواجدين في هولندا، إلى رفع مستوى الحيطة والحذر.



وأفادت وكالة (رويترز) اليوم الخميس، بوقوع إطلاق نار على السفارة السعودية في هولندا، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.



وقالت الشرطة الهولندية: إنها تحقق في إطلاق نار على سفارة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فيما لم يصب أحد.



وأضافت الشرطة، أن عدة طلقات، أطلقت على المبنى في لاهاي قبل الساعة السادسة صباحاً بقليل، ولم تتمكن متحدثة باسم الشرطة من تقديم تفاصيل إضافية.