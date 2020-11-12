(أ.ف.ب): مقتل خمسة جنود أمريكيين وفرنسي وتشيكي بتحطم طائرة جنوب سيناء

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بمقتل خمسة جنود أمريكيين، وفرنسي وتشيكي، مساء اليوم الخميس، في تحطم مروحية للمراقبين الدوليين جنوب سيناء.



من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، بأن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.



وكان موقع (سكاي نيوز)، قد أفاد بإصابة عدد من الجنود الأمريكيين من حفظ السلام، جنوب سيناء، جراء سقوط طائرة استطلاع في المنطقة.











رام الله - دنيا الوطن