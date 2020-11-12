مستشار الكيلة: نُحذر من وضع صحي كارثي بغزة نظراً للكثافة السكانية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مستشار وزيرة الصحة، في غزة، فتحي أبو وردة، من وضع صحي كارثي مرتقب، سيشهده القطاع، بالنظر إلى الكثافة السكانية فيه، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية اللازمة.



كما حذر أبو وردة خلال حديثه لإذاعة (صوت فلسطين)، من ارتفاع في عدد الإصابات في صفوف الفئات العمرية الصغيرة، وبخاصة المرضى، مشيراً إلى أنه سجلت العديد من الإصابات الشابة خلال الفترة الأخيرة وإنها في تزايد مستمر.



وأكد أن الإصابات، بلغت حتى يوم أمس 300 إصابة بينها 12 حالة، تخضع للتنفس الاصطناعي.