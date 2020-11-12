شؤون فلسطينية

محافظ بيت لحم: قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل إغلاقات

محافظ بيت لحم: قد نضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تشمل إغلاقات
رام الله - دنيا الوطن
 قال محافظ بيت لحم، كامل حميد: اليوم الخميس: إن المحافظة قد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تشمل تشديداً وإغلاقاً لبعض المناطق، وتحرير المخالفات الأمنية، وزيادة عدد الدوريات الآمنية الراجلة، ولجان الرقابة إذا بقي منحنى الوضع الوبائي بالمحافظة في التزايد الملحوظ، لاسيما مع دخول فصل الشتاء وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة، محذراً من احتمالية عدم قدرة النظام الصحي على استيعاب أعداد المصابين المتزايد.

وأضاف حميد: إن اجتماعاً للجنة الوبائية في المحافظة، سيعقد الأسبوع المقبل، وسيتم الخروج بتوصيات واقتراحات، ستكون الوزارة جاهزة لتنفيذها حول الوضع الوبائي، وستأخذ بعين الاعتبار أولاً المعيار الأساسي للمرحلة المقبلة، وهو مدى استيعاب النظام الصحي في بيت لحم لعدد الإصابات المتزايد.

وأضاف حميد، أن إغلاق بعض المناطق والمديريات وبعض المدارس، أصبحت إجراءات غير كافية مع تزايد عدد الإصابات في المدارس والمساجد، وبعض المديريات، ومع تزايد الاحتياجات الطبية للمصابين، الذين يحتاجون لعناية صحية خاصة، ومنهم من يحجرون في المنازل.

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