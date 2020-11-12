خليلية: الاحتلال يسابق الزمن للسيطرة على الأراضي الفلسطينية تسحباً لأي تغيير بالإدارة الأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد (أريج) سهيل خليلية: ان سلطات الاحتلال، ماضية بما تطلق عليه تصويب وتنظيم أوضاع آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية في الضفة، بهدف حسم السيطرة على الأراضي بشكل مطلق، والادعاء بملكية الأراضي، واعتبارها أراضي دولة، يحق لدولة الاحتلال التصرف بها.



وتوقع خليلية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، أن يسارع الاحتلال في شرعنة آلاف المباني الاستيطانية تحسباً لأي تغيير في الإدارة الأمريكية الحالية من خلال استصدار تراخيص لها، مجدداً التأكيد على عدم قانونية هذه التراخيص، بالنظر إلى عدم شرعية الاستيطان، وعدم قانونيته.