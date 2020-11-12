شؤون فلسطينية

صبيحات: الاحتلال يحتجز 304 جثامين شهداء بعضها لأكثر من 40 عامًا

صبيحات: الاحتلال يحتجز 304 جثامين شهداء بعضها لأكثر من 40 عامًا
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لتجمع أسر الشهداء، محمد صبيحات: إن سلطات الاحتلال، لن تتوقف عن انتهاكاتها لأبناء شعبنا وممارستها العنصرية بحقهم، ما دام المجتمع الدولي لا يمارس الضغط على حكومة الاحتلال؛ للكف عن احتجاز جثامين الشهداء، والذي لم يفعله أي احتلال على مر التاريخ.

وأشار صبيحات في حديث إذاعي إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام بشكل كلي بلغ 304، مرّ على بعضها أكثر من 40 عامًا.

وشدّد صبيحات على ضرورة أن يكون هناك تحركاً دولياً بشكل جدي وفعلي؛ لتشكيل ضغط هائل من أجل الإفراج عن المئات من جثامين الشهداء، المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

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