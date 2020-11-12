طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لإصابات (كورونا) في محافظات قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا)،
نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).
وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا)،
إن "إجمالي الإصابات 9542، منها 3011 شمال القطاع، 4603 في غزة، 721 في الوسطى، 753 في خانيونس، 454 في رفح".
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