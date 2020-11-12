طالع تفاصيل الخارطة الوبائية لإصابات (كورونا) في محافظات قطاع غزة









إن "إجمالي الإصابات 9542، منها 3011 شمال القطاع، 4603 في غزة، 721 في الوسطى، 753 في خانيونس، 454 في رفح".

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، آخر تحديثات الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).وقالت الصحة في الإحصائية التراكمية حول جائحة (كورونا)،