خمس وفيات و823 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين، بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية (مواطنة 81 عاماً من بيت فوريك بمحافظة نابلس، ومواطنة 47 عاماً من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، ومواطن 86 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل)، إضافة إلى وفاة مواطن (59 عاماً) من قطاع غزة، وحالة وفاة في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 353 حالة في الضفة الغربية (الخليل 48، جنين 36، نابلس 134، طولكرم 21، سلفيت 6، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 95، طوباس 4)، قطاع غزة 282، مدينة القدس 22.



وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (42)، محافظة نابلس (125)، محافظة بيت لحم (88)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (57)، جنين (20)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (4)، طولكرم (17)، طوباس (1)، قطاع غزة (311)، ضواحي القدس (20)



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص (كورونا) الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.



التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، الخميس: 12/11/2020



*الإصابات الجديدة*



• مدينة القدس: 104



• المحافظات الشمالية: 408



• المحافظات الجنوبية: 311



*حالات التعافي الجديدة*



• مدينة القدس: 22



• المحافظات الشمالية: 353



• المحافظات الجنوبية: 282



*حالات الوفاة الجديدة*



• مدينة القدس: 1



• المحافظات الشمالية: 3



• المحافظات الجنوبية: 1



*عدد الفحوصات: 4593.