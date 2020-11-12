معروف: ارتفاع منحنى الإصابات بفيروس (كورونا) بغزة يشكل مرحلة خطيرة

موضحاً أنّ وعي المواطن والتزامه بكل إجراءات الوقاية والسلامة، يشكل العامل الفارق والضمان الأكيد لإنجاح كل الجهود الحكومية.



وتابع معروف: "هناك 23 مربعاً سكنياً مصنفة بأنّها مناطق حمراء، ويتم التعامل معها بشكل حثيث، وتسعى وزارة الصحة للسيطرة على بؤر انتشار العدوى"، لافتاً إلى أنّ الحكومة لا تتردد في التراجع عن أي قرار، يؤثر سلباً على حياة الأهالي، فيما يتعلق بتفشي الفيروس".



ونوه إلى لوجود أكثر من 60% من حالات الإصابات من المخالطين، نتيجة السلوكيات الخاطئة داخل المجتمع، وهي من تؤثر بشكل كبير على رفع منحنى الإصابات، ولا يتعلق الأمر بإعادة العمل في عدد من القطاعات.



وأردف: "وزارة التربية والتعليم هي من تقرر عودة الدراسة في بعض المدارس دون الأخرى، ستستمر الصفوف الافتراضية والتعليم عن بعد، ساعين لاستمرار العملية التعليمية"، لافتاً إلى أنّ خيار الإغلاق الشامل مُكلف للمواطن وللحكومة، ونتمنى ألا نصل لهذا الخيار، أو العودة للإجراءات المشددة.



واختتم حديثه بالقول: "المطلوب من المواطن هو أمر بسيط ويتلاءم مع الحياة اليومية، من خلال ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والمحافظة على التعقيم، فهي تشكل علامة فارقة في إنجاح ما هو مطلوب من المواطن".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، إنّ وصول منحنى الإصابات بهذه الأرقام الكبيرة، يشكل مرحلة خطيرة بالتزامن مع الاستعداد لفصل الشتاء.وأكد معروف في تصريح لإذاعة (صوت القدس) أن "التحدي أصبح أكبر أمام وزارة الصحة، مع وجود حالات خطرة لا تسجل أي أمراض مزمنة، ومتواجدة داخل غرف العناية المكثفة".وأشار إلى أنّه يومياً يتم إجراء مخالفات بحق الأشخاص والمؤسسات، التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والوقاية بما فيها المؤسسات الحكومية، مؤكداً على ضرورة التزام المواطن بإجراءات السلامة والوقاية، فهو العامل الأساس لإنجاح كل الجهود الحكومية؛ لتقليل انتشار العدوى.وأضاف: "التحذيرات المتواصلة، كانت منذ بداية جائحة (كورونا)، وازدادت مع ازدياد الإصابات داخل المجتمع"،