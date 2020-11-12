الاحتلال يعتدي على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون شمال الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالضرب على مسن، أثناء قطفه ثمار الزيتون في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي، محمد عوض، جنوبي الضفة الغربية، أن جنود الاحتلال، اعتدوا بالضرب على المسن محمد عبد الحميد الصليبي (77 عاماً)، أثناء عمله في قطف ثمار الزيتون في أرضه القريبة من مستوطنة (بيت عين) المقامة على أراضي المواطنين جنوب غرب البلدة.



وأشار عوض إلى أن جنود الاحتلال، حاولوا منع المسن الصليبي من العمل في أرضه، وبعد أن رفض الانصياع لهم، وأكمل قطف ثمار زيتونه، انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح بأعقاب البنادق، وأجبروه على مغادرة المكان، تحت تهديد السلاح.



وتعاني بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما تعانيه الضفة الغربية من الاستيطان، وسلب الأراضي لصالح الطرق الاستيطانية، وليس آخرها إخطارات بتقطيع مئات أشجار الزيتون المعمرة، لصالح توسيع الشوارع الاستيطانية.



وكثف المستوطنون من انتهاكاتهم في مناطق الضفة الغربية المحتلة، تمثلت بالاعتداء علي المزارعين في قطف الزيتون، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة لحرق الأشجار وقطعها تمهيدًا للاستيلاء عليها.



كما يستغل المستوطنون حماية ودعم قوات الاحتلال لهم في تصعيد انتهاكاتهم ضد المزارعين وأشجارهم تحديداً في موسم قطف ثمار الزيتون، فيما يسارع المزارعون لقطف ثمار الزيتون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من محاصيلهم قبل أن يقطعها ويحرقها أو يسرق ثمارها المستوطنون.



وتتعرض بلدات مدينة الخليل لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، التي تعمد إلى مهاجمة منازل المواطنين وممتلكاتهم.



وتعتبر مدينة الخليل واحدة من أهم المناطق سخونة من حيث المواجهات والاحتكاكات مع قوات الاحتلال، كونها محاطة بالعديد من المستوطنات، والطرق الاستيطانية، ولوقوع العديد من البؤر في قلبها، وسيطرة الاحتلال على المسجد الإبراهيمي وتقسيمه.