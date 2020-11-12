شؤون فلسطينية

الهيئة الإسلامية المسيحية: سلطات الاحتلال تواصل تهويد الأقصى بتمديد ساعات اقتحامه

الهيئة الإسلامية المسيحية: سلطات الاحتلال تواصل تهويد الأقصى بتمديد ساعات اقتحامه
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الخميس، تمديد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فترة اقتحامات المستوطنين والسياح الأجانب للمسجد الأقصى المبارك لمدة 45 دقيقة إضافية، إمعان إسرائيلي في استفزاز مشاعر المسلمين وتهويد المسجد المبارك.

وأكدت الهيئة في بيانها على مواصلة سلطات الاحتلال كافة إجراءات التهويد بحق المسجد الأقصى المبارك في ظل صمت دولي وعالمي رهيب، واليوم تمدد فترة الاقتحامات اليومية بإصرار متطرف على المساس بحرمة المسجد المبارك، داعيةً الى مواصلة التصدي لكافة الانتهاكات والاعتداءات.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية تمديد فترة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية الخطورة، تعكس مدى التطرف الإسرائيلي، والفكر الصهيوني الداعي إلى انتهاك حرمة الأديان والاعتداء على المقدسات ودورالعبادة دون اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين والأعراف الدولية الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للهيئة، الدكتور حنا عيسى على انتهاك سلطات الاحتلال كافة الشرائع والقوانين الدولية باجراءاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، مشيراً إلى أن المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام1899، و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ومعاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954، حيث نصت المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها "كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية".

كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته "ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب".

وأضاف: "كما نصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم "حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية"، كما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على "حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثارالتاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال، تسمح بشكل شبه يومي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى عبر باب المغاربة على فترتين، وتكون الفترة الصباحية في فصل الشتاء من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا، إضافة إلى ساعة بعد صلاة الظهر.

ومع القرار الأخير لشرطة الاحتلال بزيادة ساعة صباحية لاقتحامات المستوطنين والسياح الأجانب للمسجد الأقصى المبارك، حيث تصبح من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الحادية عشرة قبل الظهر.

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