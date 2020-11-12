الطيبي: نتنياهو لن يتمكن من تفكيك القائمة المشتركة

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رام الله - دنيا الوطن

قال أحمد الطيبي، عضو (القائمة العربية المشتركة) في (كنيست) الإسرائيلي، اليوم الخميس: إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقيادة حزب (ليكود) لن ينجحوا في تفكيك القائمة.



وأكد الطيبي في حديث لإذاعة (كان)، وجود تناقضات في المواقف داخل القائمة، بشأن بعض القضايا، مشددًا على أن نتنياهو لن ينجح في تفكيكها.



ووصف الطيبي، نتنياهو، بأنه أكثر رئيس وزراء إسرائيلي، يحرض على الجمهور العربي في إسرائيل.