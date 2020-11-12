العثور على جثة جندي إسرائيلي قرب حاجز حزما بعد يومين من اختفائه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الخميس، العثور على جثّة أحد جنوده مقتولًا شرق القدس، بعد أن اختفت آثاره الثلاثاء الماضي.



وقال ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنه تم العثور على جثة الجندي المفقود "ساغي بن دافيد" من سكان مستوطنة (چفعات زئيف)، والبالغ من العمر (24 عامًا)، ويخدم في لواء (جفعاتي) قرب حاجز حزما شرق القدس المحتلة.



وأضاف، أن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، عثرت على جثة الجندي، مشيرًا إلى أن الشرطة العسكرية، فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث، وتم إخطار عائلة الجندي القتيل.