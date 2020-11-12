هيئة الأسرى: 18% من أسرى غزة يعانون أمراضاً مزمنة منها السرطان





وأكد أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة، تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الصحية، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية، وعدم التمييز.



وقال قنيطة: إن الأسرى يعانون من عدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، وعمل صور الأشعة، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون، في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية، وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى.



وطالب المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، بالضغط على الاحتلال؛ لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني.



رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس لجنة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، حسن قنيطة، اليوم الخميس، في أعقاب استشهاد الأسير كمال أبو وعر، من سياسة الاستهتار الطبى في السجون، مضيفاً أن 18% من أسرى قطاع غزة، والذين يقارب عددهم 255 أسيراً، يعانون من أمراض مزمنة ( كالسرطان والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف وأمراض أخرى ).