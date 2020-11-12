سرايا القدس: المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم بإنهاء العمل الجهادي بعد استشهاد أبو العطا

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أبو حمزة، الناطق العسكري لـ (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، أن المقاومة الفلسطينية، استطاعت على مدار عام، بعد استشهاد بهاء أبو العطا، أن تفقد الاحتلال الإسرائيلي نصره المزعوم، وتدحض عبر سلاحها المشرع، أكذوبة إنهاء أو وقف العمل الجهادي في غزة كنتاج للاغتيال.



وقال أبو حمزة في تغريدة له في الذكرى الأولى لاستشهاد أبو العطا: "شعبنا المجاهد، وقوى المقاومة قاطبةً، يُحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد أركان المقاومة الفلسطينية المجاهد الكبير بهاء أبو العطا، الذي كان مجاهداً صلباً عرف العدو صنيعه، ورمزاً وطنياً جامعاً ترك أثره حتى اليوم".



وأضاف أبو حمزة: "عامٌ مضى على رحيل شهيدنا الكبير أبي سليم، وارتقاء ثلة من مجاهدي سرايا القدس، وقوى المقاومة، الذين استبسلوا في معركة صيحة الفجر، وقصفوا العمق الصهيوني، رداً على العدوان، الذي استهدف غزة ودمشق".



وتابع: "نحيي الذكرى، وما زال جنود ورفاق شهيدنا الكبير أبي سليم على العهد والوعد قابضين على السلاح، وعيونهم نحو فلسطين المحررة، التي نعاهد الله أن نبذل لأجلها كل غالٍ ونفيس".



وأوضح بالقول: "يتداخل عبق الدم والشهادة مع ذكرى معركة جحيم عسقلان البطولية، التي وجهت خلالها سرايا القدس للعدو ضربة صاروخية مركزة تجاه مغتصبات غلاف غزة وعسقلان موقعة قتلى وجرحى ودماراً كبيراً، عدا عن عمليات ميدانية وصاروخية عدة".



وقال أبو حمزة: "إننا باستشهاد القادة نزداد صلابة، وحضوراً في ميدان الدفاع عن شعبنا، ونعاهد شهيدنا الكبير بهاء أبو العطا أن نحفظ أمانة السلاح، الذي تركه في أيدي المجاهدين، حتى حرية الأرض والإنسان بإذن الله".