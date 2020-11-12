شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، في الفترة الصباحية، لليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال، أغلقت باب المغاربة أمام الاقتحامات في الفترة الصباحية، بعد اقتحام 83 مستوطناً باحات المسجد الأقصى.

ولفتت المصادر إلى أن الجماعات الاستيطانية، أدت طقوساً تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وفي تطور جديد، تجول عدد من مجموعات المستوطنين، وأدوا صلوات تلمودية في المسجد الأقصى دون حراسة أو قوات الاحتلال، التي ترافقهم دوماً.

وكانت قوات الاحتلال، منحت أمس المستوطنين نصف ساعة إضافية في اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.

وكانت جماعات (الهيكل) المزعوم، قد طالبت قوات الاحتلال تشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، لافتة إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.

وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس، ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.

بدورها، دعت الحركة الإسلامية في بيت المقدس المواطنين في القدس، وعموم فلسطين إلى إعادة إطلاق مبادرة الفجر العظيم، إحياء لمساجدنا، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.

وأكدت أن زيارة المطبعين للمسجد الأقصى المبارك، ينطبق عليه ما ينطبق على دخول قطعان المتطرفين من المحتلين، وليس لهم سوى الطرد، لأنهم وصلوا تحت حراب الاحتلال.

ودعت الحركة شرفاء الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب أهل القدس، وإسنادهم في رباطهم ودفاعهم عن مسرى نبيهم، ففي ذلك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومسراه.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتدي على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون شمال الخليل

الاحتلال يعتدي على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون شمال الخليل

الهيئة الإسلامية المسيحية: سلطات الاحتلال تواصل تهويد الأقصى بتمديد ساعات اقتحامه

الهيئة الإسلامية المسيحية: سلطات الاحتلال تواصل تهويد الأقصى بتمديد ساعات اقتحامه

الطيبي: نتنياهو لن يتمكن من تفكيك القائمة المشتركة

الطيبي: نتنياهو لن يتمكن من تفكيك القائمة المشتركة

العثور على جثة جندي إسرائيلي قرب حاجز حزما بعد يومين من اختفائه

العثور على جثة جندي إسرائيلي قرب حاجز حزما بعد يومين من اختفائه

هيئة الأسرى: 18% من أسرى غزة يعانون أمراضاً مزمنة منها السرطان

هيئة الأسرى: 18% من أسرى غزة يعانون أمراضاً مزمنة منها السرطان

سرايا القدس: المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم بإنهاء العمل الجهادي بعد استشهاد أبو العطا

سرايا القدس: المقاومة أفقدت العدو نصره المزعوم بإنهاء العمل الجهادي بعد استشهاد أبو العطا

الاحتلال يُسابق الزمن لبناء مزيد من المستوطنات بالقدس قبل ولاية بايدن

الاحتلال يُسابق الزمن لبناء مزيد من المستوطنات بالقدس قبل ولاية بايدن

وزارة الأوقاف تُعلن قريبًا عن أكثر من 200 وظيفة بغزة

وزارة الأوقاف تُعلن قريبًا عن أكثر من 200 وظيفة بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون شمال الخليل

الاحتلال يعتدي على مسن أثناء قطفه ثمار الزيتون شمال الخليل

الاحتلال يشرع بعمليات هدم في الولجة شمال غرب بيت لحم

الاحتلال يشرع بعمليات هدم في الولجة شمال غرب بيت لحم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

المالية بغزة: صرف حقوق غير الشق المدني اليوم الخميس والعسكري يوم الاثنين

المالية بغزة: صرف حقوق غير الشق المدني اليوم الخميس والعسكري يوم الاثنين

إغلاق مبنى مديرية التربية بنابلس بعد ازدياد أعداد مصابي (كورونا)

إغلاق مبنى مديرية التربية بنابلس بعد ازدياد أعداد مصابي (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس والضفة

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس والضفة

طالع أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الخميس

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الخميس

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الخميس

منوعات

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: بعد مرور عشرين عاماً على إنطلاق إليسا.. كيف كانت؟

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: ميرهان حسين تستعرض رشاقتها..وتعلق على (ما وراء الطبيعة)

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: خليفة ميسي بالملاعب يعيش في بيت يارا

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر ويقول:&#34;ربنا بيسامح اعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر ويقول:"ربنا بيسامح اعتبرني ابنك"

العلايلي يهاجم محمد رمضان ويقول: &#34;مريض شهرة&#34;

العلايلي يهاجم محمد رمضان ويقول: "مريض شهرة"

ممثلة تونسية تعلن حملها دون زواج

ممثلة تونسية تعلن حملها دون زواج

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

بعد شائعات الارتباط.. هيفاء وهبي: بيني وبين محمد وزيري جلسات المحاكم

بعد شائعات الارتباط.. هيفاء وهبي: بيني وبين محمد وزيري جلسات المحاكم

عربي

أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر

أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر

لا شأن للمقاومة بها.. نصر الله يُعلق على مفاوضات &#34;ترسيم الحدود&#34; بين لبنان وإسرائيل

لا شأن للمقاومة بها.. نصر الله يُعلق على مفاوضات "ترسيم الحدود" بين لبنان وإسرائيل

ملك البحرين يُعين نجله الأمير سلمان بن حمد رئيساً لمجلس الوزراء

ملك البحرين يُعين نجله الأمير سلمان بن حمد رئيساً لمجلس الوزراء

الجزائر: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)