المالية بغزة: صرف حقوق غير الشق المدني اليوم الخميس والعسكري يوم الاثنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف حقوق غير الشق المدني، عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الخميس.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن حقوق الشق العسكري، سيتم صرفها يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.



وأوضحت الوزارة، أن عملية الصرف، سواء في الشق غير المدني أو العسكري، سيكون حسب ترتيبات الصرف في بنك البريد.