الصحة بغزة: حالة وفاة و311 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وفاة مواطن، (59 عاماً)، صباح اليوم الخميس، في مستشفى غزة الأوروبي، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد، وهو من سكان مدينة غزة.



جاء ذلك، خلال التقرير اليومي، الذي أصدرته الوزارة، حول الوضع الوبائي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنه تم اجراء 2637 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وفي السياق، أكدت الوزارة، تعافي 282 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، منوهة في الوقت ذاته إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين بالفيروس منذ آذار/ مارس الماضي، 9542 إصابة، منها 3080 حالة نشطة، و6418 متعافٍ، و44 حالة وفاة.