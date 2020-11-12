إغلاق مبنى مديرية التربية بنابلس بعد ازدياد أعداد مصابي (كورونا)

قررت لجنة الطوارئ في محافظة نابلس، اليوم الخميس، إغلاق مبنى مديرية التربية والتعليم الشرقي في شارع فيصل، عقب ازدياد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد بين الموظفين.





وأوضحت اللجنة في بيان صدر عنها، أن الإغلاق، سيكون حتى نهاية الأسبوع؛ حفاظاً على السلامة العامة، وبهدف التعقيم ورصد المخالطين المحتملين، على أن يستمر العمل في باقي أقسام المديرية بفرعيها الكائنين في شارعي فلسطين والمدارس، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن