شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس والضفة

قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين من القدس والضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، سبعة مواطنين في عدة مناطق من القدس والضفة الغربية.

ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من مخيم قلنديا، وهما: أحمد مطير، وأنس الخطيب، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن ماجد سالم أبو زهرة (50 عاماً)، من بلدة يطا، بحسب ما جا على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب معتز زيبار من بلدة كوبر.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، محمد سامر محمود جابر (21 عاماً) من مخيم نور شمس.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسيرين المحررين عماد علي الهريمي (19 عاماً)، من شارع الصف، وجبريل خليل كوازبة (25 عاماً)، من حارة الفواغرة وسط مدينة بيت لحم.

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