محافظ بيت لحم يُقرر إغلاق مكتب تسوية الأراضي بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، اليوم الخميس، إغلاق مكتب تسوية الأراضي، بسبب تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وقال المحافظ حميد: إنه تقرر إغلاق مكتب تسوية الأراضي حتى مساء يوم الأحد المقبل، وذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين، وأخذ العينات والمسوحات، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.