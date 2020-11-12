الصين.. 15 إصابة جديدة بـ (كورونا) في 24 ساعة الأخيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت هيئة الصحة الوطنية في الصين، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن إحدى الحالات الجديدة، كانت عدوى محلية في تيانجين، مشيرة إلى أن الحالات الـ 14 المتبقية وافدة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



