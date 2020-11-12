ألمانيا تُسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24 ساعة

ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بأكثر من 21.8 ألف حالة، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 727553 حالة منذ بداية انتشار الوباء.





وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تم تسجيل 21866 حالة إصابة بـ (كوفيد- 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما توفي 215 مريضاً مصاباً بفيروس (كروونا)، أي ما مجموعه 11982 حالة وفاة، وتعافى حوالي 467.8 ألف شخص، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

رام الله - دنيا الوطن