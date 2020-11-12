إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين في البيت الأبيض بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن ثلاثة مسؤولين إضافيين في البيت الأبيض، ثبتت إصابتهم بـ (كورونا)، من بينهم المدير السياسي للبيت الأبيض، بريان جاك، فيما لا تزال هوية الشخصين الآخرين مجهولة.



وبريان جاك، هو أحد الشخصيات الرئيسية العديدة، القريبة من الرئيس دونالد ترامب، الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، بعد حضورهم الحفل، الذي أقامة ترامب في البيت الأبيض ليلة الانتخابات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ومن بين الأشخاص الآخرين، الذي حضروا هذا الحفل وثبتت إصابتهم بـ (كورونا)، رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، بن كارسون، وأحد مستشاري ترامب القانونيين، ديفيد بوسي.



كما ذكرت صحيفة (بلومبرغ)، أن المساعدة السابقة في حملة ترامب، هيللي بومغاردنر، أصيبت أيضاً بـ (كورونا) بعد حضورها الحفل.