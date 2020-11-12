طقس الخميس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط أمطار خفيفة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً، خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الجمعة 2020/11/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



السبت 2020/11/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأحد 2020/11/15: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.