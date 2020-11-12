شؤون فلسطينية

طقس الخميس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط أمطار خفيفة

طقس الخميس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط أمطار خفيفة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً، خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/11/13: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/11/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد 2020/11/15: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أخبار ذات صلة

طالع أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الخميس

طالع أسعار الذهب في الأسواق الفلسطينية اليوم الخميس

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الخميس

تعرف على أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الخميس

(يونسكو) تعزي بوفاة القائد د. صائب عريقات

(يونسكو) تعزي بوفاة القائد د. صائب عريقات

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدية علار

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدية علار

مثقفون يتذكرون الشهيد الراحل ياسر عرفات

مثقفون يتذكرون الشهيد الراحل ياسر عرفات

رئيس اتحاد موظفي (أونروا) يُحذر من قرارات بإيقاف التوظيف وتجميد الوظائف بالأيام المقبلة

رئيس اتحاد موظفي (أونروا) يُحذر من قرارات بإيقاف التوظيف وتجميد الوظائف بالأيام المقبلة

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو وعر

"المنظمات الأهلية" تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو وعر

الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني يحيي الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات

الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني يحيي الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

(يونسكو) تعزي بوفاة القائد د. صائب عريقات

(يونسكو) تعزي بوفاة القائد د. صائب عريقات

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدية علار

رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدية علار

مثقفون يتذكرون الشهيد الراحل ياسر عرفات

مثقفون يتذكرون الشهيد الراحل ياسر عرفات

&#34;المنظمات الأهلية&#34; تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو وعر

"المنظمات الأهلية" تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد أبو وعر

الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني يحيي الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات

الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني يحيي الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات

الخليل: لجان السلامة العامة تُوجه تنبيهاً شديداً لأربع منشآت غير ملتزمة

الخليل: لجان السلامة العامة تُوجه تنبيهاً شديداً لأربع منشآت غير ملتزمة

الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة الماريجوانا المخدرة داخل منزل بضواحي القدس

الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة الماريجوانا المخدرة داخل منزل بضواحي القدس

&#34;بيرزيت&#34; توقف العمل داخل الحرم الجامعي بسبب الإغلاق القسري من الطلبة

"بيرزيت" توقف العمل داخل الحرم الجامعي بسبب الإغلاق القسري من الطلبة

منوعات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: نيلي كريم ومحمد رمضان يحطمان مطعماً في الإمارات

شاهد: ابنة الحلاني تغني &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: ابنة الحلاني تغني "بنت الجيران"

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر ويقول:&#34;ربنا بيسامح اعتبرني ابنك&#34;

حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر ويقول:"ربنا بيسامح اعتبرني ابنك"

العلايلي يهاجم محمد رمضان ويقول: &#34;مريض شهرة&#34;

العلايلي يهاجم محمد رمضان ويقول: "مريض شهرة"

ممثلة تونسية تعلن حملها دون زواج

ممثلة تونسية تعلن حملها دون زواج

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

بسبب تغريدة فاضحة (جوجل) يضع نانسي عجرم في ورطة

بعد شائعات الارتباط.. هيفاء وهبي: بيني وبين محمد وزيري جلسات المحاكم

بعد شائعات الارتباط.. هيفاء وهبي: بيني وبين محمد وزيري جلسات المحاكم

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شاهد: دنيا بطمة تجري تغيرات على شكلها بعد ولادتها

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شكران مرتجى: حين يغازلني أكون ابنة عشرين

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

شاهد: فيديو تشويقي لحلا الترك .. كيف تغيرت؟

عربي

أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر

أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر

لا شأن للمقاومة بها.. نصر الله يُعلق على مفاوضات &#34;ترسيم الحدود&#34; بين لبنان وإسرائيل

لا شأن للمقاومة بها.. نصر الله يُعلق على مفاوضات "ترسيم الحدود" بين لبنان وإسرائيل

ملك البحرين يُعين نجله الأمير سلمان بن حمد رئيساً لمجلس الوزراء

ملك البحرين يُعين نجله الأمير سلمان بن حمد رئيساً لمجلس الوزراء

الجزائر: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)

الجزائر: تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس (كورونا)