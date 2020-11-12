(يونسكو) تعزي بوفاة القائد د. صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في مذكرة لها اليوم الأربعاء، عن بالغ أسفها عقب إعلان خبر وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات، بعد معاناته مع مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.



وقدمت (يونسكو) أحر التعازي إلى عائلته وذويه، وإلى فلسطين حكومة وشعبا الذين أعلنوا الحداد الوطني على رحيله، وأضافت: "تنعى فلسطين في هذه الأيام، زعيما سياسيا مميزا ومدافعا عن السلام".