رئيس سلطة المياه يطلع على احتياجات بلدية علار



من جانبه أكد المهندس غنيم خلال اللقاء على ان الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية ادى الى التاخير في تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي وخاصة المشاريع الممولة من خلال الموازنة التطويرية.



كما أكد غنيم على اهمية تنظيم وتفعيل الدور المؤسسي لكافة المرافق العاملة في قطاع المياه وهذا يأتي انسجاما مع خطة سلطة المياه التطويرية الهادفة إلى إنشاء مرافق مياه إقليمية قادرة على تزويد الخدمة بشكل فاعل ومنتظم.





رام الله - دنيا الوطنتوجه رئيس سلطة المياه م. غنيم في زيارة تفقدية الى بلدية علار حيث التقى رئيس البلدية بدر خندقجي واستمع منه إلى احتياجات المنطقة من مشاريع لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وخاصة انشاء خزان مياه وتوسعة شبكة المياه الداخلية لتوصيل خدمة لكافة المواطنين.