الاحتلال يحول الأسير خليل الشيخ للاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الأسير خليل قاسم الشيخ (42 عاماً) إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بتاريخ 29/10 عقب مداهمة منزله ومكان عمله في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.
وسبق أن تعرض الأسير قاسم للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات.
حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الأسير خليل قاسم الشيخ (42 عاماً) إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بتاريخ 29/10 عقب مداهمة منزله ومكان عمله في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.
وسبق أن تعرض الأسير قاسم للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات.
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