شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول الأسير خليل الشيخ للاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطن
حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الأسير خليل قاسم الشيخ (42 عاماً) إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بتاريخ 29/10 عقب مداهمة منزله ومكان عمله في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.

وسبق أن تعرض الأسير قاسم للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات.

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