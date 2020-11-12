الاحتلال يحول الأسير خليل الشيخ للاعتقال الإداري

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رام الله - دنيا الوطن

حولت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، الأسير خليل قاسم الشيخ (42 عاماً) إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بتاريخ 29/10 عقب مداهمة منزله ومكان عمله في بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم.



وسبق أن تعرض الأسير قاسم للاعتقال في سجون الاحتلال عدة مرات.