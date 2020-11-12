دولي

"الإسلام السياسي": جريمة جنائية جديدة تستحدثها النمسا

"الإسلام السياسي": جريمة جنائية جديدة تستحدثها النمسا
جانب من عملية هجوم النمسا
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، يوم الأربعاء: إن بلاده ستستحدث جريمة جنائية جديدة، تسمى الإسلام السياسي.

وأضاف كورتس، أن النمسا ستلاحق الأشخاص الذين يوفرون أرضية خصبة للإرهاب حتى لو لم يكونوا إرهابيين، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وأكد المستشار النمساوي، أن "مجلس الوزراء ناقش إبقاء الأفراد المدانين بجرائمَ إرهابية في السجون مدى الحياة، إضافة لتجريد الأشخاص من الجنسية النمساوية إذا أدينوا بجرائم تتعلق بالإرهاب".

جاء ذلك بعد أيام من هجوم لم تشهد العاصمة النمساوية مثيلاً له خلال الحقبة الأخيرة، حيث زرع مسلحون الرعب، في الثالث من تشرين الأول/نوفمبر ، بشوارع فيينا، إذ أطلقوا النار من رشاشاتهم في ستة مواقع مختلفة وسط العاصمة، في "هجوم إرهابي" أسفر عن ثلاثة قتلى، و14 جريحاً.

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