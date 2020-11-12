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أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر

أطلقهما الحوثيون.. التحالف العربي يعلن اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعترض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف أنه "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، مشددا على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

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