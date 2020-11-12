العاهل السعودي: نساند الجهود الرامية لإحلال السلام بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي

خلال لقاء بين الملك سلمان والرئيس عباس - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استمرار المملكة بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وأضاف في كلمة له خلال اجتماع مجلس الشورى في المملكة: نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.



من جانب آخر، شن العاهل السعودي هجوماً كبيراً على النظام الإيراني، وقال: إنه يتدخل في دول المنطقة ويدعم الإرهاب والتطرف ويؤجج الطائفية.



وتابع الملك سلمان: أن "النظام الإيراني ينفذ مشاريعه المتطرفة عبر أذرعه المختلفة"، لافتاً إلى أنه "ينبغي اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاه المشروع الإيراني"، وفق تعبيره.