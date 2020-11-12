العاهل السعودي: نساند الجهود الرامية لإحلال السلام بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استمرار المملكة بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف في كلمة له خلال اجتماع مجلس الشورى في المملكة: نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.
من جانب آخر، شن العاهل السعودي هجوماً كبيراً على النظام الإيراني، وقال: إنه يتدخل في دول المنطقة ويدعم الإرهاب والتطرف ويؤجج الطائفية.
وتابع الملك سلمان: أن "النظام الإيراني ينفذ مشاريعه المتطرفة عبر أذرعه المختلفة"، لافتاً إلى أنه "ينبغي اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاه المشروع الإيراني"، وفق تعبيره.
أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، استمرار المملكة بوقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف في كلمة له خلال اجتماع مجلس الشورى في المملكة: نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.
من جانب آخر، شن العاهل السعودي هجوماً كبيراً على النظام الإيراني، وقال: إنه يتدخل في دول المنطقة ويدعم الإرهاب والتطرف ويؤجج الطائفية.
وتابع الملك سلمان: أن "النظام الإيراني ينفذ مشاريعه المتطرفة عبر أذرعه المختلفة"، لافتاً إلى أنه "ينبغي اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي تجاه المشروع الإيراني"، وفق تعبيره.
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