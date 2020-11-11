رئيس اتحاد موظفي (أونروا) يُحذر من قرارات بإيقاف التوظيف وتجميد الوظائف بالأيام المقبلة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمير المسحال، رئيس اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا): إن تقليص وتأجيل الرواتب في (أونروا)، سينعكس على المجتمع ككل، وهو بداية لتقليص الخدمات.



وأضاف في تصريحات صحفية: أن (أونروا) تعتمد في موازنتها على الدول المناحة بشكل سنوي، ولا يوجد لها موازنة محددة، والعجز الحالي أقل بكثير من مما سُجل في أولى أيام قطع المعونات الأمريكية، فلماذا تُتخذ هذه الإجراءات.



وشدد على أن هناك حراكاً غداً ولقاءات مع مفوض (أونروا) والقوى الفلسطينية، للبحث في قرار إدارة الوكالة المساس برواتب الموظفين.



وأكد المسحال، أن الأخطر من قضية رواتب الموظفين في (أونروا) هو القرارات، التي ستمرر خلال الفترة المقبلة، وتتمثل بإيقاف التوظيف، وتجميد الوظائف، وهو تقليص للخدمات بطريقة غير مباشرة.