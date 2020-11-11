القدس: شبّان يستهدفون كاميرات وموقع للاحتلال بالزجاجات الحارقة في الطور

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رام الله - دنيا الوطن

تمكن شبان مقدسيون مساء اليوم الأربعاء من استهداف كاميرات مراقبة ومبنى تستخدمه بلدية الاحتلال بالزجاجات الحارقة في بلدة الطور بالقدس.



وأفادت مصادر محلية في بلدة الطور أن الشبان أحرقوا عاموداً مثبت عليه عدة كاميرات مراقبة تابعة للاحتلال بهدف رصد تحركات المواطنين في مفرق "دكو"، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



كما استهدف الشبان بالزجاجات الحارقة مبنى تستخدمه بلدية الاحتلال في القدس ويرى سكان الطور أنه موقع لتمرير عمليات تهويد المدينة وتغيير نظرة المواطنين تجاه الاحتلال.



وكانت قوات الاحتلال هدمت اليوم بناية قيد الإنشاء في حي الطور للمقدسي أحمد أبو الهوى.