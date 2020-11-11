الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني يحيي الذكرى 16 لاستشهاد ياسر عرفات





وبدأ اللقاء بقراءة الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات، ورفيق دربه الشهيد البطل الدكتور صائب عريقات، وعلي أرواح شهداء الثورة الفلسطينية.





وتحدث مطلق عن مراحل النضال الوطني الفلسطيني والتضحيات التي قدمها الشهيد ياسر عرفات من أجل الثبات علي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وثبات القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، علي إرث نضالي وتاريخي منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية.





وتحدث الأستاذ محمد مصبح، عن حياة الشهيد ياسر عرفات، وصموده أمام كل المؤامرات، آلتي تحاك علي القضية الفلسطينية.





وفي نفس السياق، أكد الأستاذ عاطف أبو دراز، أن ياسر عرفات كان كالصخرة الصلبة، تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.









وبدوره، تحدث الاستاذ محمد قبلان بكلمة رثاء في ذكري استشهاد ياسر عرفات، وقدم الأستاذ عادل أبو عامر، قصيدة للشهيد ياسر عرفات أبو عمار.

رام الله - دنيا الوطنأحيا الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني، وبحضور الأمين العام الدكتور زهير مطلق، الذكرى 16 لاستشهاد خالد الذكر الشهيد القائد ياسر عرفات- رحمه الله، وذلك خلال لقاء بعنوان المحافظة على الإرث النضالي للشهيد ياسر عرفات.