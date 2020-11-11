بوريس جونسون: حزنت كثيراً لسماع نبأ وفاة عريقات الذي كرّس حياته لأجل السلام

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عزى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.



وقال جونسون في تغريدة له على (تويتر)، مساء اليوم الأربعاء، "حزنت كثيراً اليوم لسماع نبأ وفاة الدكتور صائب عريقات، وتأثرت كثيراً لمشاهدة مراسم تشييع جنازته في رام الله وأريحا".



وأضاف: أن عريقات كرس حياته من أجل دفع قضية السلام، وتحقيق حقوق شعبه الفلسطيني، رغم كل الصعوبات التي واجهته.



كما عزى وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بوفاة صائب عريقات، قائلاً: "عريقات كان نصير الحوار وحقوق الفلسطينيين، يحزنني سماع نبأ وفاته".