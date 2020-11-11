الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه الشديد لأربع منشآت غير ملتزمة



ووفق تصريح للمحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، تم زيارة ومتابعة 156 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام150 منها بشروط السلامة العامة.



وخالفت اللجان منشأتين غير ملتزمتين باجراءات السلامة، كما وجهت التنبيه الشديد لأربع منشآت غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأربعاء.