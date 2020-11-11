سلفيت: قرار بتعليق الدوام بمدرسة "بنات كفر الديك" الثانوية لمدة 24 ساعة











رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، اليوم الأربعاء، قراراً بتعليق الدوام في مدرسة "بنات كفر الديك" الثانوية لمدة 24 ساعة لفحص الكادر والطالبات المخالطات وتعقيم المدرسة.يأتي ذلك بناءً على التشاور مع مديري التربية والتعليم والصحة في المحافظة، وفق ما نشرت الأخيرة عبر صفحتها على (فيسبوك).وقالت المدرسة عبر حسابها على (فيسبوك): إن فحصاً لفيروس (كورونا) سيكون غداً الساعة العاشرة صباحاً في موقع البلدية سابقاً، و"على جميع طالبات الثانوية العامة التوجه غداً للفحص و عدم التأخر".