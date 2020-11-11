الشرطة تضبط مستنبتاً لزراعة الماريجوانا المخدرة داخل منزل بضواحي القدس

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة مساء اليوم مستنبتاً داخل منزل معد لزراعة أشتال "الماريجوانا" المخدرة والقت القبض على صاحب المنزل في بلدة القبيبة شمال غرب مدينة القدس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن قوة من شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من مركز شرطة بدو وبناء على مذكرة تفتيش من النيابة العامة تمكنت من القاء القبض على صاحب منزل مؤلف من طابقين ضبطت بالطابق الارضي مستنبت بداخله 150 شتلة خضراء يشتبه أن تكون اشتال الماريجوانا المخدرة بأطوال مختلفة، بالإضافة الى كمية من عرانيس الماريجوانا واوراقها المجففة معدة للاستخدام وحاضنات ومعدات انارة وتكييف مخصصه لذلك.



وأكدت أنه تم توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة من اجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.