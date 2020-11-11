"بيرزيت" توقف العمل داخل الحرم الجامعي بسبب الإغلاق القسري من قبل الطلبة





وقالت الجامعة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن العمل الأكاديمي والإداري عن بعد، يستمر حسب التعليمات المقرة والمعلنة.





وطالبت الجامعة من جميع المتواجدين في الحرم الجامعي مغادرته لعدم المقدرة على الإشراف على تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يتطلب وجودهم داخل الحرم الجامعي.





رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس جامعة بيرزيت وقف العمل داخل الحرم الجامعي بسبب الإغلاق القسري من قبل الطلبة، والإضرابات غير القانونية المتكررة من قبل نقابة العاملين.