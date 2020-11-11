"كهرباء غزة": عودة خطي بغداد والقبة المغذيين لمحافظة غزة للعمل





وأضافت في تصريحات عبر حسابها على (فيسبوك): أن الخطين كانا خارج الخدمة منذ صباح يوم الاثنين الموافق 9/11/2020 ، وقدرتيهما (24) ميجاوات.

رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة: إن تم عودة خطي بغداد والقبة المغذيين لمحافظة غزة للعمل، وذلك بعد استكمال ال‘صلاحات اللازمة عليهما داخل أراضي عام 48.