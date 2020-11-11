تعليم غرب غزة: إعادة الطلاب من الأول وحتى السادس للمدارس تدريجياً واتخذنا الإجراءات اللازمة



وأكد أبو علي أن الوضع، يحتاج إلى استعدادات أكبر مما هو موجود للعودة للمدارس، مشيراً إلى أن التعليمات لمديري المدارس واضحة، حيث تم عقد عدة اجتماعات معهم، والاستعداد جيد والمتابعة ستكون لحظة بلحظة، في ظل انتشار وباء (كورونا).



وقال مدير تعليم غرب غزة: إن هذه التجربة الثالثة لنا من عودة الطلاب، وهناك استعدادات واضحة لدى المدراء والمعلمين للتعرف على مجريات الأمور، مشيراً إلى أنه يوجد برامج لتوعية الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، ونحن على تواصل معهم جميعًا.



وأضاف: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة للعودة الآمنة للمدارس، ونتواصل مع لجنة الطوارئ العليا، ووزارة الصحة، ولسنا أصحاب القرار وحدنا.



وشدد على أنه "لم نسجل أية مشكلة في المدارس الواقعة في المناطق المصنفة حمراء، والتي يتواجد فيها أعداد بسيطة لطلبة الثانوية.



وقال أبو علي: إن هناك مساعٍ حثيثة من وكيل الوزارة للتواصل مع الطلبة في حال عدنا للإغلاق الشامل، ومنها قناة تعليمية ستنطلق خلال الأيام القادمة، وبرامج أخرى.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير مديرية غرب غزة، د. عبد القادر أبو علي، اليوم الأربعاء: إنه تم إعادة عديد الطلاب من الصف الأول وحتى السادس لمقاعد الدراسة تدريجياً، وذلك حسب كل مدرسة، وكل مديرية في محافظات غزة.وأضاف في تصريحات لإذاعة (القدس)، حول المرحلة الثالثة من عودة التعليم الوجاهي بالقطاع، أنه تم البدء بعودة سبع مدراس من مديرية غرب غزة، وأمس عادت مجموعة، وحتى غدٍ الخميس ستعود جميع المرحلة الأساسية إلى مقاعدها.