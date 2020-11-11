قوات الاحتلال تقتحم حي "سطح مرحبا" في البيرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حي "سطح مرحبا" في مدينة البيرة.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت في الحي، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينة (وفا).