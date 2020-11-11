شؤون فلسطينية

سلامة معروف: منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق بالقطاع

سلامة معروف: منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق بالقطاع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف: إن "منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق".

وأضاف في تصريحات لقناة (الأقصى) اليوم الأربعاء: أن مساحة الانتشار تعتبر مهمة، ويتم أخذها بعين الاعتبار، و"نسعى لتوسيع مراكز الحجر الصحي، تزامناً مع الدخول في موسم الشتاء".

وشدد معروف على أن التوعية والتثقيف للمواطنين هو المسار الرئيس، الذي تعمل عليه الحكومة من أجل مواجهة الفيروس، بهدف عدم تعطيل الحياة في القطاع، مؤكداً أن الجهات الحكومية مستمرة في إجراءات المتابعة والمحاسبة للمخالفين من كافة الفئات، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: "تقريباً هناك أكثر من 160 شخصاً مصاباً بفيروس (كورونا) داخل مراكز العناية، فيما يوجد مستجد مقلق متعلق بالإصابات، يتمثل بوجود مصابين بأعمار صغيرة"

وأشار إلى وجود 15 ألف مخالط لمصابين على مستوى قطاع  غزة، وهم محجورون منزلياً في الوقت الحالي، لافتاً إلى أنه يتم فحص المخالطين في اليوم السابع، بعد أخذهم لمراكز الحجر.

وأضاف: "المخالطون هم الفئة الأولى والأكثر، التي يتم التعامل معها من قبل الطواقم الطبية، والصحة عملت على توفير 500 سرير للعناية المركزة، وهناك نسبة إشغال حالياً بنسبة 30%".

وتابع "السلوكيات الخاطئة داخل المجتمع، هي من تؤثر بشكل كبير على منحنى الإصابات، ولا يتعلق الأمر بإعادة العمل في عدد من القطاعات".

ونوه إلى أن المواطن، قرأ إجراءات التخفيف بشكل خاطئ، وهي جاءت بشكل اضطراري لتسيير الحياة اليومية للأهالي، مؤكداً أن الحكومة لا تترد في التراجع عن أي قرار يؤثر سلباً على حياة الأهالي، فيما يتعلق بتفشي الفيروس.

واستدرك: "طالما لدى الحكومة القدرة على توفير مراكز حجر والمستلزمات داخلها لن تفكر في اعتماد سياسة الحجر المنزلي للمصابين".

وأكد أن هناك ثلاثة أجهزة فحص مخبرية خاصة بـ (كورونا) تعمل على مستوى قطاع غزة، لكن هناك مشكلة في توفير المواد الخاصة بخصوص لقاحات (كورونا) المُعلنة، الحديث يجري عن شهور من أجل توفيرها للمصابين.

وأوضح معروف أن منظمة الصحة العالمية، مطالبة بتوفير اللقاح المناسب لجميع المصابين في العالم، وعدم اقتصاره على دول معينة.

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