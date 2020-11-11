الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما نقود مزيفة في رام الله



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد ورود معلومات من قبل جهاز المخابرات العامة تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج مبالغ مالية مزيفة من فئة 200 شيكل على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة للمكان وبالبحث والتحري تم القبض على شخص وكان بحوزته مبلغ 5600 شيكل من فئة 200 مزيفة.





وأفاد بأنه استلمها من شخص آخر يسكن في أحد أحياء المدينة وعلى الفور وبعد استصدار إذن التفتيش من قبل النيابة العامة تحركت قوة من إدارة المباحث العامة للمكان وتم القبض على المشتبه به، وبتفتيش منزله أصولاً عثر على عملات نقدية مزيفة من فئة 200 شيكل، إجمالي قيمتها 34400 شيكل.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخصين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على شخصين ضبط بحوزتهما عملات نقدية مزيفة من فئة 200 شيكل، إجمالي قيمتها 40 ألف شيكل في رام الله.