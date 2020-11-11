القدس: قوات الاحتلال تعتقل مدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدير مركز المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك، الباحث رضوان عمرو.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الباحث عمرو في القدس، وفتشته واستولت على حاسوب وهواتف محمولة، قبل أن تعتقله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).