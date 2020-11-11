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شؤون فلسطينية

باتصال هاتفي مع الرئيس عباس.. النخالة يشيد بمناقب عريقات ومواقفه الوطنية

باتصال هاتفي مع الرئيس عباس.. النخالة يشيد بمناقب عريقات ومواقفه الوطنية
زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، عزاه فيه بوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات.

وأشاد النخالة، خلال الاتصال الهاتفي، بمناقب الفقيد، ومواقفه الوطنية في الدفاع عن حقوق شعبه وقضيته العادلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبدوره، شكر الرئيس عباس النخالة على هذه اللفتة.

وتوفي عريقات أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 65 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

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